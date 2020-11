Stiri pe aceeasi tema

- Joi, de la ora 19:55, Hapoel Beer-Sheva si Bayer Leverkusen se intalnesc intr-un meci din grupa C, in care mai joaca Slavia Praga si Nice. Partida din Israel va fi arbitrata de Radu Petrescu, ajutat de asistentii Radu Ghinguleac si Mircea Grigoriu. Al patrulea oficial va fi italianul Fabrizio Pasqua.…

- Arbitrii din Romania continua sa fie mandatați la meciuri importante din cupele europene. Radu Petrescu (37 de ani) și Istvan Kovacs (36 de ani) au fost delegați in runda #3 a grupelor Europa League. Radu Petrescu va fi la centru in partida Hapoel Beer-Sheva - Bayer Leverkusen din grupa C. Acesta va…

- Arbitrii romani Istvan Kovacs si Radu Petrescu au fost delegati de UEFA la partide din cadrul etapei a 3-a a grupelor Europa League care se vor desfasura in aceasta saptamana, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Istvan Kovacs va arbitra partida Celtic - Sparta Praga, din Grupa…

- Istvan Kovacs (36 de ani) va fi la centru in meciul Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen din Grupa A Champions League. Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen se joaca marți, 27 octombrie, de la ora 19:55. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. In Rusia, arbitrul roman va fi ajutat de asistenții…

- UEFA a delegat o brigada de arbitri romani la partida dintre echipele Malmo FF si Granada, care va avea loc, joi, de la ora 20.00, in Suedia, in play-off-ul Europa League la fotbal. Astfel, potrivit uefa.com, la centru se va afla Istvan Kovacs, asistat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene; al…

- O brigada de arbitri din Romania, cu Istvan Kovacs la centru, va conduce meciul dintre Malmoe FF si Granada, care va avea loc joi, de la ora 20:00, in Suedia, in play-off-ul Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au fost desemnati Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene,…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) anunța ca Radu Petrescu va arbitra o partida din turul 3 al Europa League, potrivit MEDIAFAX.Radu Petrescu a fost delegat la partida FC Basel – Anorthosis Famagusta din turul 3 al Europa League. Citește și: Traian Basescu: ‘Dana Budeanu, o femeie care…

- Istvan Kovacs si Ovidiu Hategan arbitreaza campioana mondiala Franta in primele doua partide pe care le va juca in Liga Natiunilor, informeaza FRF, potirivit news.ro.La 5 septembrie, la Solna, Istvan Kovacs se va afla la centru la partida Suedia – Franta. El va fi ajutat la cele doua linii de Vasile…