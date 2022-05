Europa a inceput sa isi refaca stocurile de gaze pentru iarna, dar acestea ar putea costa cu circa 40 de miliarde de euro mai mult ca anul trecut, potrivit unei analize publicate de Reuters. Invadarea Ucrainei de catre Rusia a pus un semn de intrebare urias cu privire la stabilitatea aprovizionarii cu gaze pentru economiile […] The post Europa isi reface stocurile de gaze pentru iarna. Costuri mai mari cu 40 de miliarde de euro ca anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .