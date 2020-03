O coalitie de tari "voluntare" din Uniunea Europeana intentioneaza sa preia pana la 1.500 de copii migranti in prezent blocati pe insulele grecesti, ca masura de sprijin "umanitar", a anuntat luni guvernul german, noteaza AFP. Acest anunt a fost facut in timp ce seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, este asteptat luni la Bruxelles pentru intrevederi cu responsabilii UE privind situatia migrantilor de la frontiera dintre Turcia si Grecia. "Pe plan european, in aceste zile au loc negocieri pe tema unei solutii umanitare cu obiectivul de a organiza preluarea acestor copii in cadrul unei coalitii…