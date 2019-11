Europa, în visele noastre La eveniment au participat delegați din șase țari europene: Bulgaria, Macedonia, Spania, Portugalia, Polonia și Italia. Intalnirea, care a avut loc in perioada 13-15 noiembrie, este cea de-a șasea intalnire din cadrul proiectului. Ultima va avea loc in luna martie 2020, in Spania. Proiectul „Future of Europe – Reload” a inceput in luna aprilie a acestui an si a presupus cinci intalniri in localitați precum Aksakovo (Bulgaria), Shtip (Macedonia), Setubal (Portugalia), Ozarow Mazowiecki (Polonia) și Nughedu Santa Vittoria (Italia). Scopul principal al proiectului este acela de a crea o rețea durabila… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

