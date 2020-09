Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile vin in contextul in care secretarul pentru sanatate, Matt Hancock, a avertizat ieri ca Marea Britanie ”trebuie sa faca tot ce ii sta in putința” pentru a opri un al doilea val de infectari cu coronavirus, despre care a spus ca incepe sa se intample in Europa. Totuși, in timp ce…

- Situatia in Europa este dramatica. 4.006.077 de infectari cu coronavirus au fost raportate pe continent de la debutul pandemiei. Mai mult de jumatate dintre cei infectati, mai exact 2.281.959, s-au vindecat, potrivit datelor oficiale. Peste 216.000 persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus.…

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor.

- Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea, pentru incalcare o amenda de 100 de euro, majorata la peste 1.000 de euro in caz de recidiva. Masura a fost impusa dupa raportarea a sase cazuri noi de COVID-19 de la inceputul saptamanii, in contextul in care…

- Cluburile europene de fotbal vor pierde aproximativ 4 miliarde euro din cauza pandemiei de coronavirus care a creat un adevarat ''soc seismic'', potrivit unui studiu al European Club Association (ECA), scrie dpa. ECA a anuntat marti ca 1,6 miliarde de euro vor fi pierdute…

- Pandemia cauzata de coronavirus a ucis peste 200.000 de persoane in Europa, doua treimi dintre decese fiind inregistrate in Regatul Unit, Italia, Franța și Spania, potrivit unui raport redactat de AFP marți dupa-masa pe baza cifrelor oficiale. Cu un numar total de 200.005 decese la 2.751.606 infecții,…