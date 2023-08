Europa Conference League. Moneyball sau Magicball? Confruntarea dintre FCSB și rivalii de la Nordsjaelland se anunța a fi deosebit de interesanta. Mai ales datorita nordicilor. Clubul din Superliga Danemarcei propune o formula indrazneața din perspectiva financiara. In ansamblu, disputa este chiar foarte echilibrata din acest punct de vedere. Cotele de piața sunt situate in jurul valorii de 32 de milioane de euro pentru fiecare formație, cu un ușor avantaj pentru FCSB. La danezi insa, modul in care sunt dispuși banii in teren este diferit.Nordsjaelland nu doar ca aduce in linia titularilor cei mai scumpi jucatori, dar ei se disting clar in fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

