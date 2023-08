Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tudorie și-a gasit rapid echipa dupa desparțirea de Sepsi. Atacantul in varsta de 27 de ani a batut palma cu Al-Adalah, o formație care in sezonul anterior a retrogradat in liga secunda din Arabia Saudita. Atacantul trecut pe la Oțelul, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari sau Sepsi schimba peisajul,…

- Patronul gruparii Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a declarat sambata seara ca tehnicianul Cristiano Bergodi, care s-a desparit la finalul sezonului 2022/2023 de echipa din Sfantu Gheorghe, “este deja la Rapid”, potrivit news.ro.“Stiu ca merge la Rapid. Este deja la Rapid”, a spus Dioszegi la Digi Sport,…

- Cutremurul a avut loc duminica, 2 iulie, la ora 03:01:35, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 3,4 s-a produs la adancimea de 70,1 km. Acesta s-a simțit in apropierea urmatoarelor orase: 36km V…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti noaptea, in zona Vrancea, la o adancime de 131.5 km. Seismul s-a produs la ora 01:45:01, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Ediția a doua a unei expozitii interactive, dedicata Zilei Inventatorilor Maghiari, poate fi vizitata timp de patru zile, incepand de azi, in cladirea fostei Fabrici de tigarete din Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Primariei, Vlad Manolachescu: E a doua ediție a Zilei Inventatorilor Maghiari…

- Sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va ramane, din luna iulie, cu mai putin de jumatate dintre medici, cinci dintre cei noua neurologi alegand sa demisioneze si sa lucreze in mediul privat. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, miercuri, ca, din…

- De Ziua Internationala a Copilului, cei mici sunt așteptați sa ia cu asalt Piața Centrala și Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe. Organizatorii le-au pregatit copiilor un program variat de activitați, jocuri și concerte, ce va intinde pe parcursul intregii zile, intre orele 9:00 și 20:00. Scena de…

- La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD. In urma impactului au rezultat 2 victime, una decedata, iar cea de-a doua va fi preluata de elicopterul SMURD.UpdateVictimele,…