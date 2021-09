Europa Conference League: CFR Cluj – Randers 1-1. Claudiu Petrila aduce primul punct pentru echipa lui Dan Petrescu

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este condusa cu 1-0 de echipa daneza Randers FC, la pauza meciului care are loc joi seara pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", in Grupa D a competitiei fotbalistice Europa Conference League, potrivit agerpres.ro. Golul a fost inscris de Alhaji Kamara in minutul 40, cu o lovitura…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca echipa sa nu se gaseste într-o forma foarte buna înaintea meciului cu Randers Fc, din Grupa D a Europa Conference League, sperând ca jucatorii sai sa se autodepaseasca…

- Echipa CFR Cluj a fost invinsa, scor 0-1 (0-0), de FK Jablonec (Cehia), intr-o partida disputata pe stadionul Strelnice din Jablonec nad Nisou, contand pentru Grupa D a Europa Conference League la fotbal. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Vaclav Pilar, in minutul 52, dupa o dubla eroare in apararea…

- CFR Cluj a debutat cu stangul in competitia de fotbal Europa Conference League, dupa ce a fost invinsa de echipa ceha FK Jablonec, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Strelnice din Jablonec nad Nisou, in Grupa D. Diferenta in acest meci a fost facuta de dubla…

- Campioana Romaniei la fotbal, CFR Cluj, suținue, joi seara, de la ora 22.00, primul meci din faza grupelor Europa Conference League, cea de-a treia competiție intercluburi organizata de forul continental UEFA. Echipa antrenata de Dan Petrescu intalnește, in deplasare, formația ceha FK Jablonec. In celalalt…

- Echipa CFR Cluj intalneste, joi, 16 septembrie, de la ora 22.00, in deplasare, pe FK Jablonec (Cehia), intr-o partida contand pentru Grupa D din Europa Conference League la fotbal. „Jucam in deplasare si este important sa obtinem un rezultat pozitiv. Oricine isi doreste sa castige un meci, dar, daca…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…

- Echipa CFR Cluj a fost repartizata in Grupa D, alaturi de AZ Alkmaar (Tarile de Jos), FK Jablonec (Cehia) si Randers FC (Danemarca), la prima editie a Europa Conference League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, 27 august, la Istanbul. Meciurile din grupe sunt programate pe 16 septembrie,…