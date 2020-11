Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) arata ca Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019. Cel mai sever recul a fost inregistrat in Spania…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,9% atat in zona euro, cat si in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Sunt cele mai semnificative cresteri de cand se publica aceste date, respectiv…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica…

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier a explodat in trimestrul al doilea, atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, atingand cea mai ridicata valoare de la debutul publicarii datelor statistice in 2002, ca urmare a introducerii masurilor de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de…

- In trimestrul doi din 2020, marcat sever de restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 82,9 miliarde de euro (2,7% din PIB), iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost…

- In trimestrul doi din 2020, cand au fost impuse restrictii pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana si din zona euro s-a situat la 1,6%, in scadere de la 1,9% in precedentele trei luni, si de la 2,3% in perioada similara…

- Numarul angajatilor a scazut cu 2,7% in cele 27 de state membre ale UE si cu 2,9% in zona euro, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).