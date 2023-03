Euroins va da în judecată asociația transportatorilor COTAR Compania de asigurare Euroins a anunțat ca va da in judecata Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) pentru „dezinformeaza” in ceea ce privește situația financiara a asiguratorului. Vasile Ștefanescu, președintele COTAR, replica: „Sa vedem daca mai sunt pe piața pana la sfarșitul procesului.” COTAR a publicat ieri un comunicat pentru care susține ca firma de asigurari Euroins nu are bani in conturi și pagubiții care au caștigat procesele in instanța nu-și pot recupera sumele cuvenite. De altfel, COTAR a declarat in repetate randuri ca Euroins se afla intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

