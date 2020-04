Eurogrupul ar putea lua masuri de 500 de miliarde euro pentru sprijinirea economiei Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) spera sa ajunga marti la un acord privind masuri de peste 500 de miliarde de euro pentru a sprijini redresarea economiei regiunii, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), desi negocierile au aratat diviziunile din blocul comunitar privind raspunsul la epidemie, transmite Reuters.



Totusi, nu se intrevede incheierea unui acord privind emiterea unor obligatiuni comune, asa cum au cerut Italia si Spania, cele mai afectate de pandemie, pe fondul opozitiei Germaniei si Olandei.



Seful diplomatiei europene Josep Borrell a apreciat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

