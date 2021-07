EuroEm, primul producător de tevi corugate dublu strat de inaltă densitate (PEID) din Romania si unic in Europa la fabricarea tevilor corugate ranforsate cu otel inoxidabil de mari dimensiuni a primit miercuri, 7 iulie, vizita Excelentei Sale, domnul Rahul Shrivastava. Domnul Eugen Mihoc, patronul companiei i-a intampinat pe Ambasadorul Indiei si pe primarul Andrei Carabelea cu binecunoscuta ospitalitate moldoveneasca, conducandu-i in zona “fierbinte“ a productiei, acolo unde personalul calificat manevreaza utilajele de inalta performanta, aflate in procesul de fabricatie, pentru a produce aceste…