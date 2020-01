Stiri pe aceeasi tema

- In perspectiva Conferinței privind viitorul Europei, cetațenii iși vor exprima opiniile asupra reformarii Uniunii Europene. Parlamentul European va lansa o abordare ascendenta pentru a contura viitorul Europei impreuna cu cetațeni de toate varstele și din toate mediile sociale. Eurodeputații vor dezbate…

- Deputatul PNL, Virgil Guran, a explicat ca parlamentarii plecați din Pro Romania, printre care Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu, sunt bineveniți in PNL. Guran a spus ca nu știe sa fi fost discuții, dar confirma faptul ca porțile PNL s-au deschis larg.Citește și: SURSE - PLANURILE lui Ciolacu…

- Profesorii vor beneficia de mai multe facilitați, precum bani pentru titularizarea in mediul rural, acces la servicii medicale gratuite cat și bani mai mulți in cazul unei activitați de 30 de ani in invațamant.Parlamentarii au in vedere acordarea mai multor indemnizații unei anumite categorii de angajați.…

- Parlamentarii USR Allen Coliban, Mihai Gotiu si Dumitru Lupescu anunta marti, intr-un comunicat de presa al USR Cluj, ca au inceput lupta in justitie pentru salvarea zonei salbatice de pe platoul Parcului Natural Bucegi, unde s-a semnalat demararea unor lucrari de construire de drumuri si case de…

- "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe temele pe care o sa ni le dea dansii.(...) Parlamentarii PSD vor face opozitie. Nu ne cereti sa nu facem opozitie. Ar fi culmea. Noi vom face opozitie, asteptam sa treaca luna…

- Ambasadorii UE s-au reunit vineri pentru a discuta termenul pana la care statele membre vor acorda o noua amanare a Brexit-ului, in timp ce tensiunile din Parlamentul de la Londra continua. Parlamentarii britanici analizeaza planul premierului Boris Johnson de a declanșa alegerile anticipate pe data…

- Eurodeputatii reuniti in plen la Strasbourg au printre punctele agendei de joi votarea unei rezolutii prin care se solicita ajutor pentru lucratorii si consumatorii afectati de falimentul companiei Thomas Cook, cel mai vechi operator de turism din lume. Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in…

- Parlamentul European doreste suplimentarea bugetului UE pentru anul viitor fata de angajamentele prezentate de Comisia Europeana, conform pozitiei adoptate miercuri la Strasbourg si care prefigureaza discutii aprinse cu statele membre care cer un buget mai restrans, consemneaza AFP, citata de Agerpres.