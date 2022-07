Euro rămâne în zona parității cu dolarul Miercuri, euro s-a situat la un fir de par deasupra paritații cu dolarul, traderii fiind ingrijorați ca moneda unica va fi forțata sa atinga niveluri nemaiintalnite de zeci de ani daca datele privind inflația din SUA, așteptate miercuri, vor arata un nive Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a ajuns marti la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.

- Euro a scazut sub pragul de 1,02 dolari saptamana aceasta, continuandu-și declinul catre minimul ultimilor 20 de ani și o posibila paritate cu moneda Statelor Unite, relateaza CNBC și Bloomberg.

- Cursul valutar BNR valabil pentru miercuri, 29 iunie 2022, va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei…

- Banca Naționala a Romaniei a postat astazi cursul valutar, așa cum face in fiecare zi, insa se pare ca lucrurile au luat o alta intorsatura azi. Daca zilele trecute dolarul american creștea vertiginos, de data aceasta moneda euro a preluat carma și a inregistrat un salt important. Iata la ce cotație…

- Rubla, mai puternica decat dolarul american: Cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani Rubla, mai puternica decat dolarul american: Cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani Surpriza pentru țarile din Occident, care au impus sancțiuni Rusiei. Rubla rusa a devenit moneda cu cea mai buna performanța…

- Cel mai mare administrator de active din Europa pariaza ca euro va cobori la paritate cu dolarul american in acest an, deoarece amenintarea crescanda a recesiunii impiedica Banca Centrala Europeana sa ridice ratele dobanzilor peste zero, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi…

- Euro continua sa piarda din valoare, iar dolarul crește cu inca 6 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit astazi, 29 aprilie, pentru euro un curs valutar de 19 lei și 45 de bani, iar un dolar costa 18, 53 lei.

- Dolarul crește, in timp ce euro scade. Banca Naționala a stabilit pentru astazi, 18 aprilie, un curs de 18,45 lei pentru un dolar, iar pentru un euro - 19,94 pentru un euro, cu 18 bani mai puțin.