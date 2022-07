Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana (BCE), Banca Nationala Elvetiana si Banca Angliei au luat toate masurile pentru a controla inflatia saptamana trecuta, desi in grade diferite. Inflatia preturilor de consum in zona euro a atins un nou record de 8,1% in mai, iar BCE si-a confirmat intentia…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut pentru a patra zi consecutiv, traderii fiind mai ingrijorati de cererea redusa decat de riscurile de aprovizionare din Rusia, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut joi, 28 aprilie, iar cumparatorii iau in considerare optiuni pentru mentinerea livrarilor din Rusia, fara incalcarea sanctiunilor. Zece cumparatori europeni si au deschis conturi la banca ruseasca Gazprombank, in timp ce alti patru cumparatori…

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria, escaladand astfel tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.