Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro

- Leul si-a continuat marti deprecierea, coborand cu 0,30 bani (0,06%) fata de euro, astfel incat moneda europeana a atins un nou maxim istoric, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind 4,7759 lei/euro. BNR a cotat luni euro la 4,7729 de lei, acesta fiind ultima cotatie record.…

