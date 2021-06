Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Frantei a remizat, sambata, scor 1-1, cu selectionata Ungariei, intr-un meci disputat pe Puskas Arena din Budapesta, in grupa F a Campionatului European, potrivit news.ro. Ungaria a condus prin golul marcat de Fiola ‘45+2. Francezii au egalat prin Griezmann ’66. Capitanul…

- Gafa facuta de o agenție de știri dupa meciul Austria – Macedonia de Nord (scor 3-1), gazduit de București, pe „Arena Naționala”, in cadrul Campionatului European din 2020. Iranienii de la „Tasnim” au scris ca partida a fost gazduita de Budapesta. „Intr-o partida jucata, la Bucuresti, in Ungaria, si…

- Suporterii Macedoniei de Nord si ai Austriei, atrasi de mirajul Centrului Vechi al Capitalei, au dat startul bucuriei fotbalului la EURO 2020 si demonstreaza prin emotiile pe care le transmit ca farmecul si atractia de a fi din nou adversari, uniti insa in jurul unui fenomen, nu pot fi invinse de…

- Iar cum atracția principala este Centrul Vechi, Realitatea PLUS a facut un experiment: Am vrut sa vedem in cat timp vor ajunge microbiștii de la aeroportul Otopeni pana in inima Capitalei. Dar și cum s-a pregatit Romania pentru intampinarea oaspeților straini. Peste 10 mii de suporteri straini sunt…

- Peste 10 mii de suporteri straini sunt așteptați in București sa asiste la campionatul european. Pe aeroportul Henri Coanda, principala "poarta" de intrare in țara sunt instalate doua puncte de informare și sunt voluntari care se vor ocupa sa ii direcționeze pe suporteri, catre cursele de tren care-i…

- In calitate de gazda a patru meciuri UEFA EURO 2020, Bucureștiul se pregatește de cel mai important eveniment sportiv defașurat pe plan local, care va avea loc in perioada 11 iunie – 11 iulie. Suporterii și iubitorii fotbalului pot admira mingea oficiala a campionatului, Adidas Uniforia, n doua zone…

- China a calificat joi drept "deplorabila" atitudinea municipalitatii Budapestei, care a redenumit strazi ale capitalei ungare pentru a protesta impotriva infiintarii unei universitati chineze in acest oras, informeaza AFP. Demersul crearii acestei universitati este sustinut de premierul suveranist…