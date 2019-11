EURO 2020. România, în play-off-ul Ligii Naţiunilor după Cehia - Kosovo 2-1. Şansă dublă pentru CALIFICARE Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie de o victorie cu Suedia si un egal in Spania. ROMANIA se poate califica la Euro 2020 si daca pierde cu Suedia si Spania. Cum ne ajuta UEFA Pentru a fi sigura 100% de locul din play-off, Romania mai are nevoie ca Armenia, Slovenia si Macedonia de Nord sa nu se califice direct. In acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

