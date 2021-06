EURO 2020 | Meciurile de azi. Franța – Germania, primul “șoc” de la Campionatul European Campionatul European de fotbal continua marți, 15 iunie, cu alte doua meciuri. De la ora 19:00, Ungaria va intalni reprezentativa Portugaliei, la Budapesta, iar de la 22:00, Germania va primi vizita Franței, la Munchen. Ambele partide vor conta pentru Grupa F a competiției. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. EURO 2020 celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European de fotbal . Arena Nationala din Capitala gazduiește trei meciuri in cadrul Grupei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

