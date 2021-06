EURO 2020 | Italia – Țara Galilor 1-0. Hațegan a dictat o nouă eliminare la Campionatul European Naționala Italiei a invins Tara Galilor, scor 1-0, duminica, in Grupa A a Campionatului European. Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Hațegan. Din brigada au mai facut parte Radu Ghinguleac și Sebastian Gheorghe. ???????? #EURO2020 pic.twitter.com/ZSKSGdNP0N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021 Italienii au avut primele ocazii ale partidei. In minutul 24, Belotti a trimis puțin pe langa poarta galezilor, iar in minutul 29 Chiesa a trimis din interiorul careului, dar fara succes. Italia a marcat unicul gol al partridei in minutul 39, prin Matteo Pessina. ⏸️ HALF-TIME ⏸️???????? Pessina opens… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

