Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in semifinalele EURO 2020 dupa ce a eliminat Belgia, vineri seara, cu scorul de 2-1, pe Fussball Arena din Munchen. Squadra Azzurra a condus prin golurile marcate de Nicolo Barella (’31) si Lorenzo Insigne (’44), dar belgienii au redus din diferenta prin Romelu…

- Nationala de fotbal a Italiei a invins Belgia cu scorul de 2-1, vineri seara, in sferturile de finala ale EURO 2020, pe Fussball Arena din Munchen, in al doilea sfert de finala al competitiei.Al doilea act al sferturilor, meciul dintre Belgia și Italia, a fost cap de afiș al acestei faze eliminatorii.…

- Al doilea act al sferturilor, meciul dintre Belgia și Italia, cap de afiș al acestei faze eliminatorii, s-a jucat vineri pe Allianz Arena, din Munchen. Italienii s-au calificat in semifinala, cu doua goluri marcate...

- Italia, finalista in 2000 si 2012, a obtinut o victorie meritata in fata liderului clasamentului FIFA, prin golurile marcate de Nicolo Barella (31) si Lorenzo Insigne (44), respectiv Romelu Lukaku (45+2 – penalty). Squadra Azzurra a facut un joc foarte bun timp de circa 70 de minute, iar pe final si-a…

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Fussball Arena din Munchen, in al doilea sfert de finala al competitiei. Italia, finalista in 2000 si 2012, a obtinut o victorie…

- A fost nevoie doar de o repriza pentru ca Spania sa iși afle adversara din semifinalele Campionatului European. Italia a invins Belgia cu 2-1, toate cele trei goluri fiind marcate in prima repriza, și s-a calificat in penultimul act al competiției. Pe Fussball Arena din Munchen, Squadra Azzurra…

- Nationala de fotbal a Italiei conduce echipa Belgiei cu scorul de 2-1, la pauza meciului care are loc vineri seara, in sferturile de finala ale EURO 2020, pe Fussball Arena din Munchen. Squadra Azzurra a condus prin golurile marcate de Nicolo Barella (31) si Lorenzo Insigne (44), dar belgienii…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (0-0, 0-0), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, sambata seara, la Londra, in optimile de finala ale competitiei. …