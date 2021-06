EURO 2020 | Cehia – Anglia 0-1. Englezii au câștigat Grupa D Anglia a invins la limita, scor 1-0, meciul disputat impotriva Cehiei, luni seara, in ultima etapa a Grupei D a Campionatului European de fotbal. Ambele selecționate s-au calificat in optimile de finala ale Euro-2020. Anglia a inceput tare meciul disputat la Londra, iar in minutul 2, Sterling a nimerit bara, cu un lob peste portarul Vaclik. Naționala Albionului a deschis scorul 10 minute mai tarziu. Grealish a centrat, iar Sterling a marcat cu o lovitura de cap. ???????????????????????????? Sterling heads home Grealish's teasing cross ⚽️ #EURO2020 https://t.co/RPdd282RRE pic.twitter.com/QZlFkpHRUs… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anglia, Croatia si Cehia s-au calificat in optimile de finala ale Euro-2020, dupa rezultatele meciurilor de marti, din ultima etapa a Grupei D. Scotia a parasit competitia. Londra, Stadionul Wembley, Cehia - Anglia, scor 0-1 (0-1); A marcat: Sterling '12. Au evoluat echipele:Cehia:…

- Croația și Cehia au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Hampden Park“ din Glasgow, in etapa a doua din Grupa D a Campionatului European 2020 . Cehia a deschis scorul prin Schick, care a transformat un penalti obținut tot de el (’37).Replica a venit in repriza…

- Croatia și Cehia au remizat, vineri, scor 1-1, intr-un meci disputat la Glasgow, in Grupa D a Campionatului European. Cehia a incepute bine partida impotriva croaților, iar Soucek (4) și Schick (18) au avut primele ocazii ale partidei. Croații au replicat in minutul 23, prin Perisic, dar portarul Vaclik…

- ​Croația, vicecampioana mondiala, a obținut doar o remiza, vineri, la Glasgow, în fața reprezentativei Cehiei, scor 1-1, în Grupa D a Campionatului European de fotbal.Schick a deschis scorul pentru Cehia ('37, penalty) și se afla pe prima poziție în clasamentul golgheterilor…

- Reprezentativa Croatiei a remizat, vineri, scor 1-1, cu selectionata Cehiei, intr-un meci disputat la Glasgow, in grupa D a Campionatului European. Au marcat: Perisic ’47 / Schick ‘37 (penalti) Penaltiul a fost acordat pentru un fault al lui Lovren la Schick, dupa consultarea VAR.…

- Reprezentativa Cehiei a invins, luni, pe Hampden Park, cu scorul de 2-0, naționala Scotiei, in Grupa D de la Campionatul European. Partida a debutat cu ocazii de ambele echipe. In minutul 5, Scoția nu a putut profita de o faza confuza in careul advers. Cehia a replicat in minutul 16, cand Schick l-a…

- Nationala Cehiei s-a impus cu scorul de 2-0 in partida sustinuta astazi, pe stadionul „Hampden Park“ (Glasgow), in fata Scotiei. Partida a contat pentru etapa 1 din Grupa D a Campionatului European 2020 . Golurile au fost marcate de Patrik Schick (’42, ’52). Scotia: Marshall – Hanley, Cooper, Hendry…

- Scoția și Cehia se înfrunta în primul meci al zilei de luni de la Euro 2020. Partida are loc la Glasgow, pe Hampden Park, în cadrul grupei D.Meciul va fi live pe Pro TV, de la ora 16:00.Echipele de startScoția: Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; O'Donnell,…