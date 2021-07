EURO 2020 continua sambata, cu ultimele doua meciuri din sferturile de finala. De la ora 19:00 este programat meciul dintre Cehia și Danemarca. Partida va avea loc la Baku. Arbitri au fost desemnați olandezii Bjorn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra, iar rezerva va fi rusul Serghei Karasev. Arbitri VAR vo ri olandezii Pol van Boekel și Kevin Blom și italienii Filippo Meli, Massimiliano Irrati. ???????????????????? Who are you backing to reach the semi-finals? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021 De la ora 22:00, la Roma se vor confrunta Ucraina și Anglia. Arbitri au fost…