Pregatirile pentru EURO 2020 au intrat in linie dreapta. Grupele iși vor afla componența sambata, de la ora 19:00, intr-un eveniment organizat la Romexpo, dar agenția France-Presse nu vede cu ochi buni modul in care Romania și-a indeplinit pana acum promisiunile. Arena Naționala va gazdui patru meciuri la EURO 2020, trei din cadrul Grupei C și una in faza optimilor de finala, pe 14, 18, 22 și 29 iunie 2020. ...