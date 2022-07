Euphoria, sezonul 3. Ce știm pana acum Serialul Euphoria se bucura de un foarte mare succes, mai ales in randul reprezentanților Generației Z. Dupa o pauza mai lunga in contextul pandemiei, la inceputul acestui an s-a lansat al doilea sezon. A fost reinnoit și pentru al treilea pe care fanii il așteapta acum cu sufletul la gura. Al doilea sezon a atras critici pentru ca a lasat prea multe povești neterminate. Cu toate astea, se pare ca audiența s-a dublat de la primul sezon. In prezent, Euphoria este al doilea cel mai vizionat show HBO, dupa Game of Throne. Va exista sezonul 3 Inca din februarie,…