Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (20 de ani) este titular in meciul dintre Standard Liege și Genk. Partida incepe la 19:00, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI clasamentul actualizat din BelgiaVezi AICI programul etapei cu numarul 11 din Belgia live de la 19:00 » Standard…

- Dinamo, campioana Romaniei la handbal masculin, vrea sa-și continue recitalul din acest sezon și in Rusia, cu Cehovski Medvedi, in Liga Campionilor.. Dinamo are o serie de 11 meciuri fara infrangere, intre care 10 victorii. Cehovski Medvedi - Dinamo, in grupa D, se joaca de la 16:00. Partida este liveSCORE…

- Ianis Hagi (21 de ani) e titular in partida dintre St. Truiden și Genk, din etapa cu numarul 9 din Belgia. Partida incepe la 21:30, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:30 » St. Truiden - Genk Vezi AICI live + statisticiVezi AICI programul etapei #9…

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, joaca azi, de la ora 20:00 cu Al Ittihad, in play-off-ul Ligii Campionilor Asiei. In tur, scorul a fost 0-0. Partida va fi liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE de la 20:00 » Al Hilal - Al Ittihad Cu 3 victorii in 6 meciuri la Al Hilal, Razvan Lucescu se poate califica…

- Farul Constanța și Petrolul Ploiești se dueleaza astazi in cadrul etapei a patra din Liga 2. Meciul se joaca de la ora 18:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, dar și liveSCORE pe GSP.ro. Runda se va incheia marți, cu derby-ul local dintre CS Mioveni și FC Argeș. Partida se va juca…

- CSU Craiova are o misiune foarte dificila in turul al treilea preliminar al Europa League. Pentru a ajunge in play-off, echipa antrenata de Corneliu Papura trebuie sa intoarca in Grecia infrangerea cu 2-0 din tur. Partida dintre olteni și AEK Atena incepe de la ora 21:00, va fi transmisa in direct pe…

- ​Astra și FCSB se intalnesc in ultimul meci din etapa a patra a Ligii 1. Vergil Andronache, antrenorul interimar al oaspeților, va folosi patru jucatori proaspat transferați: Crețu, Soiledis, Gikiewicz și Panțiru. Partida de la Giurgiu incepe de la ora 21:00, va fi transmisa in direct pe DigiSport și…