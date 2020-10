EUobserver: UE, incapabilă să oprească războiul din Nagorno-Karabah Conflictul din Nagorno-Karabah se agraveaza, iar UE poate face puține lucruri în aceasta privința, dupa cum afirma importanți diplomați ai organizației. Luptele dintre Armenia și Azerbaidjan pentru cucerirea acestei regiuni “se agraveaza într-adevar tot mai mult&", a declarat, miercuri (7 octombrie), șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, în fața europarlamentarilor din Bruxelles, dupa care a adaugat: “Din nefericire, în acest moment, o escaladare în creștere și o mai mare implicare a actorilor din regiune nu pot fi excluse“, a mai adaugat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

