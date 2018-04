Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa personalului calificat in industria hoteliera România are anual trei milioane de turisti, comparativ cu Bulgaria care are aproximativ noua milioane. Acest lucru este unul anormal, dupa cum a declarat presdintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din…

- Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea sa afecteze Europa in secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografica și rata scazuta a natalitații (1,6 copii per femeie) va face ca numarul locuitorilor ''Batranului Continent'',…

- Politicieni si prelati rusi continua cu acuzatiile impotriva Bulgariei, ca subestimeaza foarte mult rolul Rusiei cu privire la Eliberare. Dupa ce Patriarhul Rusiei, Chiril, in timpul vizitei sale in Bulgaria, l-a mustrat pe presedintele Radev, acum mitropolitul Ilarion, care este si presedinte al Departamentului…

- Banca Mondiala a avertizat ca agravarea inegalitatii economice in UE risca sa alimenteze politica populista. Agentia de dezvoltare cu sediul in SUA va afirma intr-un raport ce urmeaza a fi publicat joi ca inegalitatea a crescut in multe parti ale UE dupa 1990, intrucat europenii cu venituri mici raman…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…