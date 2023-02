Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii anunța lansarea de la 27 februarie a primei sesiuni de depunere a cererilor de plata aferente Planului Strategic 2023-2027 pentru crescatorii de animale și pasari. Este vorba despre o plata anuala fixa acordata pentru fiecare animal in parte și care are rolul de a compensa pierderile…

- Alexandra Ungureanu are o cariera de succes in muzica, insa lucrurile nu au stat la fel de bine pentru ea și din punct de vedere sentimental. Artista a marturisit ce planuri are din punct de vedere al relațiilor amoroase, avand in vedere ca și-a construit o noua casa.

- Episodul de vreme rea continua, cu toate ca temperaturile vor inregistra o ușoara creștere in zilele urmatoare, insa in weekend ne așteapta o noua racire. Ninsorile continua in mare parte din țara, se vor inregistra chiar și precipitații mixte și depuneri de polei."Din punct de vedere termic daca doar…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a cerut legalizarea refuzului unor solicitanți de azil, aceasta fiind una dintre marile condiții puse Comisiei Europene și statelor membre dupa ce Austria a respins prin veto aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen.

- Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va…

- Specialistii anunta un an dificil si din punct de vedere financiar, cu scumpiri multiple si o scadere a puterii de cumparare. Anul 2022 a fost unul cu multe extreme. De la bucuria si libertatea de miscare recapatata, de la momente unicate in familie, la razboi si decese fulgeratoare. Specialistii anunta…

- Chiar in prag de Craciun, Andrei Banuta si Alessandra lanseaza, pe YouTube, ,,Fii Mai Bun”, o piesa de sarbatori cu un mesaj special. Asa cum ne spun si versurile, cei 2 artisti iși doresc sa aduca in casa fiecaruia dintre noi spiritul sarbatorilor, dorința de a fi mai buni și de a pastra acest sentiment…

- Petre Daea a fost intrebat, sambata la o televiziune de știri, ce ii va transmite omologului sau austriac in cadrul unei intalniri pe care o va avea la Bruxelles, dupa ce Austria a votat impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen. „Nu voi folosi acest prilej pentru a mustrului pe cineva, dar cu…