Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara va merge singur in alegerile parlamentare, a declarat, duminica, liderul formatiunii, Eugen Tomac, care a sustinut ca alegerile vor fi organizate in acest an, cu toata criza de sanatate publica, deoarece "democratia nu poate fi pusa intre paranteze". "Vom pregati partidul…

- Eugen Tomac, președintele PMP, a anuntat ca a propus premierului Ludovic Orban, președintele PNL, un acord de colaborare in administratiile locale acolo unde pot fi formate majoritati de dreapta. La finalul ședinței Colegiului Național al PMP, Tomac a adaugat ca PMP va merge pe cont propriu la alegerile…

- Partidul Miscarea Populara este a treia forta politica dupa numarul de alesi locali, a anuntat, duminica, presedintele PMP, Eugen Tomac. "Acum, cand avem rezultatele finale, putem face bilantul alegerilor. A fost o campanie foarte dificila, desfasurandu-se in vremea pandemiei, iar faptul…

- Partidul Mișcarea Populara devine o opțiune pentru tot mai mulți romani care nu vor sa voteze PNL și PSD, dar și care nu sunt neaparat extaziați de apariția USR, un partid nou. PMP a ieșit pe locul trei la alegerile locale, anunța Eugen Tomac."PMP, a treia forța Citește și: Un SINDICALIST…

- Acum 4 ani, pe 2 octombrie, exact in același loc, am anunțat intr-o postare pe Facebook pasul meu spre politica. Atunci, era doar biroul parlamentar al colegului Eugen Tomac. Va trebui sa facem alte 2 schimbari importante dupa 6 decembrie: sa punem coroana regala in stema Romaniei, intr-un caz și…

- "Cel mai corupt partid din istoria Romaniei, cel care a mutilat justitia, a schilodit institutiile democratice politizandu-le complet si care si-a cocotat beizadelele si camarila in functii publice mai primeste un cadou: poate sa decida cand vor avea loc alegerile parlamentare. Sunt convins ca, daca…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, luni seara, ca adoptarea amendamentului care permite votul in diaspora pe durata a doua zile este o ”victorie USR”, ”oricat ar incerca unii politicieni sa-si aroge merite”.Dan Barna a postat, luni seara, un mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre o ”victorie…

- Partidul Miscarea Populara este dispus sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu o lista comuna pentru Consiliul General, a declarat joi presedintele PMP, Eugen Tomac. "PMP este dispus oricand sa creeze o alianta in jurul candidaturii lui Nicusor…