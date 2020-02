Eugen Tomac: Partidele anti-PSD sunt obligate să meargă cu candidaţi comuni, altfel ne merităm soarta "In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. Anul trecut a fost sacrificat total pentru ca am avut alegeri europarlamentare si prezidentiale. O spun cu un regret profund: nu-i inteleg deloc pe cei care imping tara din nou in criza politica, fara a se gandi la consecinte. PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi. Am ratat o sansa istorica si nu cred nicio clipa ca, prin pastrarea aceluiasi mecanism de alegeri locale, Romania profunda va scapa de baronetul PSD", a scris Tomac pe Facebook.



In opinia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele anti-PSD sunt obligate sa mearga cu candidati comuni peste tot, iar o alianta in acest sens trebuie facuta acum, considera liderul PMP, Eugen Tomac.''In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. Anul trecut a fost sacrificat total pentru ca am avut alegeri europarlamentare…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, afirma ca, in loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. ”Nu-i inteleg deloc pe cei care imping tara din nou in criza politica, fara a se gandi la consecinta”, a transmis Tomac, care precizeaza ca doar alegerea primarilor in doua tururi poate trimite PSD in…

- Partidele anti-PSD sunt obligate sa mearga cu candidati comuni peste tot, iar o alianta in acest sens trebuie facuta acum, considera liderul PMP, Eugen Tomac. ''In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea an de criza. Anul trecut a fost sacrificat total pentru ca am avut…

- PSD poate fi inlaturat si trimis in opozitie in mod real doar prin revenire la alegerea primarului in doua tururi, a afirmat Eugen Tomac, liderul PMP, care considera ca romanii au „ratat o sansa istorica" si ca „Romania intra in al doilea an de criza". „In loc de doua tururi, Romania intra in al doilea…

- "ALDE sustine alegerea primarilor in doua tururi, pentru ca astfel vor avea o legitimitate reala. Alegerea in doua tururi reprezinta revenirea la normalitatea democratica. Mai mult, va mai domoli din hegemonia partidelor mari, a caror inventie a fost alegerea intr-un singur tur", a scris Tariceanu…

- Parlamentul European a respins solicitarea PSD de a dezbate modificarea legislației in Romania privind alegerea primarilor in doua tururi, a anunțat eurodeputatul Eugen Tomac. Guvernul și-a asumat, miercuri, raspunderea in Legislativul roman pe proiectului de lege.„NUe de la Bruxelles pentru…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politica il poate da in anul 2020. "Am convingerea ca Guvernul pe care il sustinem va face aceasta schimbare, indiferent…

- Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de voturi sustinerea alegerilor anticipate cu doua conditii de la care nu abdica, afirma presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de voturi ca sustinem alegerile anticipate cu doua conditii…