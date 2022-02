Eugen Tomac: Nu putem ști niciodată ce ambiții poate avea Rusia Eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, spune ca, deși ținta Rusiei este Ucraina la ora actuala, nu se poate ști niciodata ce intenții are cu adevarat Moscova. „Pe de alta parte, este evident ca politica noastra din ultimii 20 de ani in ceea ce privește apararea a produs roade”, a explicat la Știrile B1 TV. De asemenea, Eugen Tomac a comentat decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște independența teritoriilor separatiste din estul Ucrainei, context in care a subliniat ca mutarile Kremlinului obliga UE sa aplice o serie de sancțiuni, dar și sa regandeasca politica energetica. .„In mod clar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica asteapta raspunsul Rusiei la propunerile privind garantiile de securitate, a declarat luni, la Kiev, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pledand pentru continuarea discutiilor cu Moscova si subliniind ca suveranitatea Ucrainei „nu este negociabila”. „Statele Unite si NATO au transmis…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, au anunțat miercuri Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Am continuat sa observam,…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania, a spus ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu exista riscul ca noi sa fim implicați in…