- Comisia Europeana rezuma etapele politice importante in parcursul Romaniei pentru a deveni membra Schengen, in raspunsul semnat de comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, la o scrisoare din 10 mai, in care avocatul in procesul deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a declarat ca Romania nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an. Acesta a subliniat ca blocajul generat de Austria nu ne ofera perspective foarte serioase in 2023. nu are perspective realiste sa adere la Spațiul Schengen in acest an, a declarat la…

- Ungaria a anuntat luni ca va vota impotriva reformei pietei comunitare de electricitate propuse de Comisia Europeana, considerand „inacceptabila” anularea posibilitatii de a se interveni in stabilirea preturilor la nivel national, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. „Ungaria va vota cu „Nu”…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a atras atenția ca intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen lipsește de pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8-9 iunie de la Luxemburg. In aceste condiții, oficialul susține ca singura șansa a țarii noastre de a adera la acest spațiu este procesul…

- Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe, a declarat, sambata, presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Klaus Iohannis a declarat ca Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. Declarația a avut loc cu ocazia primirii Premiului Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg,…

- Europarlamentarul Eugen Tomac face un nou pas in procesul de aderare la Schengen, depiunand petitia prin caree cere Parlamentului European sa intervina, in calitate de reclamant privilegiat, in procesul deschis la Curtea Europeana de Justitie a Uniunii Europene, noteaza Mediafax.Europarlamentar roman,…

- Romania și Bulgaria trebuie sa intre cat mai curand in spațiul Schengen, a precizat președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Koen Lenaerts. Declarațiile au fost facute, astazi, in cadrul ceremoniei desfașurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași in care profesorul Koen Lenaerts…