Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dupa-amiezii, la Institutul Clinic Fundeni din Capitala s-a produs o avarie la sistemul de alimentare cu apa, care a afectat si Institutul pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu, a informat duminica seara Departamentul pentru Situatii de Urgenta. „In acest context, pentru desfasurarea activitatii…

- Ianis Hagi a organizat o petrecere fastuoasa in ziua de Craciun cu ocazia cununiei sale civile cu Elena Tanase, eveniment la care au fost prezente circa 400 de persoane, nu insa și Simona Halep, marea absenta. Simona Halep, despre care se știe ca are o relație buna cu familia Hagi, a fost marea absenta.…

- Mama Briliantului, Rodica, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. „Drum lin catre ingeri, MAMA! Iți mulțumesc pentru tot ce mi-ai daruit! Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarșitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA!”, a scris Laura pe pagina sa de Facebook. The post Adrian Mutu, in doliu chiar…

- Doliu in lumea muzivii! Primul baterist al AC/DC a muritLegendara formatie rock australiana AC/DC a anuntat sambata decesul primului sau baterist, Colin Burgess. Muzicianul a incetat din viata la varsta de 77 de ani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem foarte tristi sa aflam despre decesul…

- Astazi, 14 decembrie, a fost anunțata o noua construcție politica inainte de anul electoral 2024. Este vorba despre o alianța a trei partide, USR, PMP și Forța Dreptei care ar urma sa formeze „Polul de Dreapta” la urmatoarele runde de alegeri. FOTO: Facebook – Ludovic Orban Liderii celor trei formațiuni…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a publicat miercuri pe pagina sa de Facebook un document despre care afirma ca demonstreaza este vina Austriei, nu a Romaniei, pentru numarul mare de imigranți ilegali.„Discursul lui Nehammer și Karner cu privire la criza imigranților ilegali este construit pe argumente…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a declarat ca romanii isi pot comercializa porcii crescuti in gospodarii, atat in perioada Craciunului, cat si pe tot parcursul anului, cu aviz gratuit de la medicul veterinar din care sa reiasa ca animalul nu este bolnav, scrie Agerpres. „Pastram traditiile, protejam…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi ca cele 100 de autobuze electrice au ajuns in depoul STB Bujoreni si urmeaza sa fie puse in circulatie. „65 de tramvaie noi merg de anul acesta, pe liniile cu cel mai mare numar de calatori, iar pana in primavara anului viitor vor fi livrate…