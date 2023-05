Eugen Tomac: „Ciucă şi Ciolacu au făcut praf „sticla” lui Iohannis” Chipurile, pe motiv de responsabilitate. In realitate, discutam de un haos de nedescris patronat chiar de seful statului, care are obligatia constitutionala de a veghea la buna functionare a institutiilor statului si de a media intre acestea. Cum ar veni, rotativa s-a nascut moarta. Exista doua probleme fundamentale care se nasc din decizia de astazi. Pe de o parte, Guvernul nu functioneaza, iar institutiile sunt blocate pentru ca toata lumea asteapta sa vada ce se intampla, cine le vor fi sefii politici si ce schimbari structurale se vor produce. Mai ales ca s-au anuntat comasari de portofolii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

