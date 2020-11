Eugen Tomac: Bugetul trebuie croit pe nişte realităţi pe care le trăim astăzi Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, afirma ca este esential sa avem bani pentru toti pensionarii si, de asemenea, sa gasim instrumente pentru a salva locurile de munca in perioada aceasta, iar bugetul trebuie facut pe realitatile din prezent. "PSD-ul si-a atins limita de bataie de joc fata de aceasta tara si ii minte cu nerusinare si pe pensionari si pe copii, pentru ca stim foarte bine ca in vreme de criza banii sunt cei pe care-i avem si trebuie sa-i gestionam cu maxima seriozitate astfel incat sa nu izolam sau sa prabusim si mai mult aceasta tara. Esential pentru noi este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

