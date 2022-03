Eurodeputatul Eugen Tomac, președinte PMP, crede cu tarie ca este un moment prielnic pentru a accelera procesul de integrare europeana a Republicii Moldova, acest al doilea stat romanesc. De altfel, oficialul i-a transmis o scrisoare publica in acest sens lui Josep Borrell, șeful diplomației europene, și a oferit detalii despre inițiativa sa pe B1TV. „Consider ca este pe deplin justificata preocuparea Uniunii Europene fața de situația din regiune. Avand in vedere ca astazi in Parlament avem o dezbatere larga privind situația din Ucraina, iar maine Inaltul Reprezentant pentru Politica Externa și…