Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Dragos Benea a declarat, marti seara, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre ministrul Petre Daea, ca nu mai traverseaza aceeasi perioada de favorabilitate pe care o avea in Guvernul Dancila. Despre prestatia ministrului Agriculturii in scandalul fermierilor,…

- Ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea, a declarat, pentru Digi24, ca in problema crizei cerealelor din Ucraina trebuie cautate soluții juridice și ca deciziile ce urmeaza sa fie luate nu trebuie sa prejudicieze țara prin masuri de procedura costisitoare. Potrivit acestuia, Comisia Europeana deja…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a lansat o informație bomba despre cei care au elaborat Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurala (PNS) prin care fermierii romani ar trebui sa primeasca finanțari europene de 15,83 de miliarde de euro. Prezent in podcastul “Puterea cuvantului”,…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a lansat o informație bomba despre cei care au elaborat Planul Național Strategic pentru Dezvoltare Rurala (PNS) prin care fermierii romani ar trebui sa primeasca finanțari europene de 15,83 de miliarde de euro. Prezent in podcastul “Puterea cuvantului”,…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos spune, dupa o discutie cu comisarul european pe Agricultura, ca ajutorul deja decis, de 10 milioane de euro, pentru fermierii romani, mult mai mic decat ce primesc Polonia si Bulgaria, nu se mai modifica, pentru ca banii ar intrarzia prea mult. Totuși, Comisia Europeana…

- Eugen Orlando Teodorovici face afirmații halucinante: cutremurele din Gorj nu au cauze naturale, ci au fost provocate de catre exploatarile de gaze facute de compania OMV Petrom. De asemenea, Teodorovici face comentarii și despre Gheorghe Marmureanu, despre care spune ca nu este seismolog de meserie,…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…

- Nu este un secret pentru nimeni faptul ca Eugen Orlando Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor și Fondurilor Europene, și-a dorit sa se implice in agricultura și sa readuca la viața o ferma mare din vremea comunismului. Astazi, acest vis este pe cale sa se realizeze, pentru ca politicianul se afla…