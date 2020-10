Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Judecarea apelului in dosarul Colectiv, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani si jumatate de inchisoare, incepe vineri, la Curtea de Apel Bucuresti.

- Gheorghe Nichita a ținut sa le mulțumeasca tuturor celor care l -au felicitat cu ocazia zilei sale de naștere. "Dragii mei, Ați fost extrem de mulți cei care, ca in fiecare an, v-ați rapit din timp sa imi trimiteți o urare și un gand bun. Va mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele…

- Compania Aktor (Grecia) a cerut blocarea conturilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract de reabilitare de DN incheiat in 2011 și solicita plata unor despagubiri in valoare totala de 140 milioane lei. Dar și greci sunt in urma cu contractele promise.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis sa respinga ca nefondate apelurile facute de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 si de Transelectrica impotriva deciziei din 17 februarie 2020 prin care Marius Danut Carasol a fost condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare. Decizia magistratilor…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașiului, a fost condamnat, miercuri, de judecatorii de la Curtea de Apel București la cinci ani de inchisoare cu executare pentru corupție, el primind astfel un an in plus de inchisoare dupa ce a contestat decizia primei instanțe,