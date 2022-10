Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Penciuc și-a demonstrat talentul culinar in emisiunea Chefi la cuțite, insa a dezvaluit și o partea neagra a vieții sale. Inainte sa aiba o cariera de succes, barbatul a avut probleme cu substanțele interzise și alcoolul, insa a reușit sa iși revina.

- Matteo Afloarei are 13 ani și a reușit sa-i emoționeze din plin pe cei trei chefi in ediția 14 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2022. Chef Florin Dumitrescu a citit o scrisoare pe care a primit-o din partea baiețelului.

- In ediția din aceasta seara, Trufaș Gheorghe Silviu, in varsta de 36 de ani, a șocat pe toata lumea, dupa ce e concurentul a dezvaluit ca obișnuiește sa manance alimente expirate. Concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pregatit sa obțina cele trei cuțite din partea juriului.

- Trufaș Gheorghe Silviu este șoferul care i-a lasat masca pe jurați cu marturisirile sale in ediția 11 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 26 septembrie 2022. Concurentul le-a facut cele mai neașteptate dezvaluiri despre alimentele cu care obișnuiește sa gateasca.

- Gabriel Ovidiu Minjescu are 34 de ani și a venit din Germania pentru a demonstra ca se pricepe la gatit. Concurentul a facut dezvaluiri neașteptate in ediția 9 din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.

- Poveștile tragice ale concurenților din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite continua cu Roberta Boccia, italianca cu un trecut tumultos. Daca in cazul celorlalți concurenți de vina au fost parinții, Roberta a suferit din cauza soțului ei, care a amenințat-o cu moartea. Aceasta și-a dezvaluit…

- Cu o apariție neașteptata, Titus Alexandru i-a fascinat pe cei trei chefi cu povestea sa de viața. In timpul avut la dispoziție, el a gatit doua preparate inconjurate de legende și istorisiri din vremuri demult apuse.