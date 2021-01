Eugen Ilie devine noul antrenor al echipei de baschet CSA Steaua

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Ilie a fost numit, marti, in postul de antrenor al echipei masculine de baschet CSA Steaua Bucuresti, potrivit site-ului oficial al clubului militar. Eugen Ilie, in varsta de 44 de ani, vine de la SCM U Craiova, unde a indeplinit pana acum functia de antrenor secund. Fost…

- Eugen Ilie (44 de ani) este noul antrenor al secției de baschet masculin al celor de la CSA Steaua București. Eugen Ilie a evoluat pentru Steaua in perioada 1994-2000 și a fost aproape de titlul de campion cu formația din Ghencea, terminand de doua ori pe poziția secunda. Noul tehnician al Stelei a…

- Israelianul Oded Kattash a fost numit in functia de antrenor al echipei masculine de baschet Panathinaikos Atena, cu care a semnat un contract pe un an si jumatate, a anuntat joi clubul din capitala Greciei, citat de AFP. In varsta de 46 ani, Kattash se afla la prima sa experienta ca tehnician…

- George Ogararu (40 de ani) este noul manager al echipei Steaua București. Fostul fundaș a acordat deja primul interviu in noua sa funcție, oferit chiar pe gazonul „bijuteriei” de 30.000 de locuri din Ghencea. Zilele trecute, Ogararu a purtat discuțiile decisive cu Madalin Hincu, comandatul in exercițiu…

- Cinci tineri cu cerinte educationale speciale din cadrul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva din Targu Jiu au reusit sa castige doua medalii de aur si trei de bronz la un concurs de baschet ce s-a desfasurat la Craiova. „Campionatul national...

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FC Arges Pitesti, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, CSU Sibiu, CSO Voluntari si CS SCM Timisoara s-au calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa incheierea meciurilor din grupele preliminare. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- SCM U Craiova a reusit a doua sa victorie in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, 89-76 (35-24, 19-15, 21-14, 14-23) cu CSA Steaua Bucuresti, luni, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Craiovenii au invins Steaua dupa ce castigasera categoric si cu CSM VSKC Miercurea Ciuc.…

- Echipa de baschet masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la turneul de la Oradea, echipa CSM Miercurea Ciuc, scor 76-61(49-32), la turneul preliminar de Cupa Romaniei. A fost primul meci masculin oficial din tara dupa opt luni pandemice.In grupa de la Oradea se mai joaca, tot duminica,…