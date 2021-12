Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a caștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Deian Sorescu, marcatorul golului alb-roșilor, a oferit primele declarații dupa eșecul cu argeșenii. „Am venit dupa o vitorie, aveam alt moral. Aveam incredere in noi ca putem sa luam cele 3 puncte și astazi. Am luptat, dar la fel ca in meciurile…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Deian Sorescu (24 de ani), inainte de meciul cu CS Mioveni. CS Mioveni – Dinamo se joaca joi, de la 17:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Pe „Arena Naționala” din Capitala se vor alinia sâmbata, de la ora 20:30, FCSB și CS Mioveni, în vederea unui duel pentru etapa a 12-a a primei divizii fotbalistice din România.Trupa cantonata în Berceni, dupa ce a fost alungata din Ghencea, are prima șansa, prin…