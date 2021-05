Direcția Generala Anticorupție reprezentata de Serviciul Județean Anticorupție Calarași in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Calarași și Primaria Municipiului Calarași, deruleaza in data de 25 mai 2021, Concursul #ETIC, in cadrul caruia este organizat ca activitate principala, un concurs de filme cu tematica „anticorupție”. Concursul iși propune sa stimuleze implicarea elevilor din liceele municipiului Calarași, [&hellip