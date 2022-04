Etapa victoriilor pentru echipele sălăjene din Liga a III-a Cu doua obiective total diferite la inceput de sezon (SCM Zalau avand ca obiectiv calificarea in play-off, iar Sportul Șimleu, menținerea in Liga a III-a), ambele reprezentante ale Salajului evolueaza astazi in play-out. SCM Zalau a primit vizita ultimei clasate, Luceafarul Oradea, pe terenul careia s-a impus cu 7 – 2 in urma cu o saptamana, in ultima etapa a sezonului regulat. Diferența de valoare a ieșit și de aceasta data in evidența, iar scorul final a fost 8 – 0 in favoarea Zalaului. Pe banca SCM-ului a stat, pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

