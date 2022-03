Stiri pe aceeasi tema

Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, care se disputa pe circuitul de la Imola, va fi in circuitul Formulei 1 pentru inca trei ani, pana in 2025, conform news.ro.

Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au anuntat, joi, ca rup definitiv contractul cu promotorul Marelui Premiu al Rusiei, dupa invazia armatei ruse în Ucraina, informeaza AFP. "Formula 1 poate confirma ca a pus punct contractului cu promotorul Grand Prix-ului…

Formatia Internazionale Milano a incheiat la egalitate, scor 0-0, vineri, in deplasare, cu Genoa, in etapa a XXVII-a a campionatului Italiei, conform news.ro.

Prima etapa din acest an a lucrarilor de reabilitare pe Podul de la Cernavoda, situat pe Autostrada A2, este programata in intervalul 15 februarie – 21 aprilie 2022, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Lucrarile de reabilitare continua conform calendarului,…

Marele Premiu al statului Singapore, revenit in Formula 1 dupa doi ani de absenta din cauza pandemiei de coronavirus, va continua sa se mentina in calendar pana in 2028 dupa semnarea unui nou acord, transmite AFP, citat de Agerpres. Marele Premiu din Singapore, o cursa ce se desfasoara in nocturna,…

Senatoarea Diana Sosoaca a aparut in presa italiana dupa ce a sechestrat-o pe jurnalista Lucia Goracci si o echipa Rai Uno. Senatoarea trebuia sa sustina un interviu cu acestia, dar in urma intrebarilor puse de jurnalista Lucia Goracci despre gestionarea pandemiei in tara si conditiile spitalelor, Sosoaca…

Max Verstappen și Lewis Hamilton se dueleaza la Abu Dhabi pentru titlul de campion al Formulei 1. Cei doi se afla la egalitate de puncte înainte de ultima etapa de pe circuitul Yas Marina. Ramâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu toate evenimentele de la ultimul Grand Prix al anului.…

Reprezentanții Formulei 1 anunța ca Marele Premiu din Abu Dhabi va ramane in calendarul competițional pana cel puțin in 2030. Circuitul Yas Marina a intrat in Marele Circ in 2009 și de atunci a fost martorul mai multor momente memorabile. Anul acesta, MP din Abu Dhabi are loc in weekend-ul 10 - 12 decembrie…