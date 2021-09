Etapă favorabilă oaspeților în Liga a IV-a Duminica au fost programate partidele etapei a III-a in Liga a IV-a suceveana. Din cele cinci partide, nu mai puțin de patru s-au incheiat cu victoria formațiilor vizitatoare. Cel mai surprinzator rezultat a avut loc la Dolhasca, acolo unde Progresul Fratauții Vechi s-a impus cu categoricul scor de ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oaspetii au deschis scorul in min.40 prin Daniel Gheorghe, insa faristii au egalat pana la pauza prin Gabriel Georgescu min.45 2 . Dupa pauza elevii lui Sorin Radoi si Stere Banoti au preluat definitiv fraiele partidei si au obtinut victoria dupa ce au mai punctat Carlo Casap min.67 si Luca Andronache…

- In week-end-ul trecut s-au jucat șase din cele șapte partide ale etapei cu numarul II, din cadrul Ligii Zimbrilor. Etapa a debutat vineri, o data cu victoria Universitații Cluj in fața celor de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- CSO Filiași s-a impus categoric, scor 4-0, sambata, pe teren propriu, in fața Vediței Colonești. Partida a contat pentru etapa a 2-a din Liga 3. La finalul intalnirii de pe stadionul „Orașenesc“, antrenorul gruparii din Filiași, Mario Gaman, și-a prezentat concluziile vizavi de joc. El s-a aratat incantat…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo-Visma), mare favorit la victoria finala in Turul Spaniei, a castigat miercuri etapa a 11-a, insa tricoul rosu ramane deocamdata in posesia norvegianului Odd Christian Eiking (Intermarche - Wanty-Gobert), transmite AFP. Pe distanta de 133,6 km intre Antequera…

- ​Etapa a 5-a din Liga 1 l fotbal se încheie în ”Groapa”, de la ora-standard, 21:30, cu partida dintre gazda Dinamo și oaspeții de la CS Mioveni. În sezonul de fața, Dinamo are o evoluție oscilanta, daca nu chiar dubioasa. Este suspecta prestația ”câinilor…

- Nou promovata Brentford a debutat cu dreptul in campionatul englez de fotbal Premier League, dupa ce a invins acasa, vineri, in cadrul primei etapei pe Arsenal Londra cu scorul de 2-0 (1-0). Brentford, revenita in prima liga dupa o absenta de 74 ani, si-a apropiat victoria prin golurile…

- Ciclistul britanic Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a castigat joi, la sprint, etapa a 6-a a Turului Frantei, care a avut loc intre localitatile Tours si Chateauroux (160,6 km), etapa la finele careia olandezul Mathieu van der Poel si-a pastrat pozitia de lider la general. Dupa victoria sa…