- Sambata, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanta, formatia ACS Tomitanii a fost invinsa de catre SCM Gloria Buzau, scor 18-27 (3-17), in derby-ul etapei a Xll-a a Diviziei Nationale de seniori la rugby. Pentru gruparea de pe litoral, au punctat Cristian Boboc (doua eseuri), Cordin Bercu (un eseu) si…

- Etapa a 12 a a Diviziei Nationale de rugby i a adus echipei CS Navodari, vicecampioana intrecerii, o victorie cu 36 13 7 5 , astazi, pe teren propriu, cu Stiinta Petrosani.Gazdele au obtinut cinci puncte din acest succes, marcand cinci eseuri, prin Stiopei 2 , Agiacai, Nita si Perju cate unul , iar…

- Etapa a 10-a din Divizia Naționala de Seniori la rugby a programat, sambata dupa-amiaza, pe Stadionul „Mihail Naca” din Constanța, derby-ul Dobrogei dintre Tomitanii (antrenor Cristian Cojocaru) și CS Navodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase).Fostul internațional Sorin Tranca,…

- Liderul Diviziei Nationale de seniori la rugby, echipa Tomitanii Constanta, a inregistrat, sambata, al doilea esec stagional din noua meciuri jucate. Ambele infrangeri i au fost administrate de catre CS Navodari, vicecampioana in DNS, care sambata s a impus la Constanta cu 22 17 16 12 .Din acest rezultat,…

- Sambata, 31 martie, de la ora 13, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanta, se va disputa derby-ul dobrogean dintre ACS Tomitanii Constanta (antrenor Cristian Cojocaru) si CS Navodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase), contand pentru etapa a X-a a Diviziei Nationale de Seniori…

- In etapa inaugurala a returului Diviziei Naționale de Seniori la rugby, CS Navodari va intalni, in deplasare, sambata, 17 martie, de la ora 10, pe CSU AV Arad. Plecarea dobrogenilor spre Arad este programata in aceasta seara, cu autocarul. In pauza competiționala, formația antrenata de Cristian Husea,…

- CS Navodari, vicecampioana Diviziei Nationale de Seniori la rugby, va disputa o partida amicala cu echipa nationala sub 20 de ani a Romaniei. Confruntarea a fost programata miercuri, 21 februarie, si se va disputa fie pe stadionul "Flacaraldquo; din Navodari daca vremea va fi frumoasa , fie la Izvorani,…

- Vicecampioana Diviziei Nationale de Seniori la rugby, CS Navodari, isi continua antrenamentele pe stadionul „Flacara”, pregatind returul care va incepe in data de 17 martie. Formatia pregatita de antrenorii Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase a reusit sa transfere doi rugbisti din Superliga…