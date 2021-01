Etapa a doua a vaccinării în Hunedoara Etapa a doua a vaccinarii in Hunedoara În județul Hunedoara, de la ora 08:00 se deschid centrele de vaccinare de la Deva (Centrul Cultural Dragan Muntean), Hunedoara (Sala de sport Liceul Traian Lalescu si Petrosani (Sala de sport Scoala nr. 7). Potrivit datelor Direcției județene de Sanatate Publica, în acest moment toate locurile pentru centrele de la Deva si Hunedoara au fost ocupate pana in data de 28 ianuarie, iar la Petrosani probabil se vor ocupa in cursul zilei. În total, pentru cele trei centre, au fost inregistrate in platforma de programari 9.871… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

