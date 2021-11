Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propus de Dacian Cioloș a picat la vot in Parlament, cu 184 de voturi “impotriva” și doar 88 voturi “pentru”. Toți parlamentarii USR prezenți la ședința plenului au votat, alaturi de cei cațiva parlamentari PNL din tabara Orban, care nu au vrut sa respecte directiva de partid a lui Florin Cițu,…

- In luna septembrie, inflația s-a situat mult peste valoarea estimata anterior de Banca Centrala, situandu-se la 6,3%. In topul scumpirilor, pe primul loc este energia electrica. Uleiul comestibil a cunoscut o creștere importanta de preț, la fel, tariful la gaze și prețul cartofilor. Specialiștii estimeaza…

- Euro inregistreaza un nou maxim istoric: 4,9495 lei, anunța BNR.Cu 4,9495 lei, euro atinge miercuri un nou maxim istoric in raport cu leul și este aproape de pragul psihologic de 5 lei. Cresterea este de 0,02% fata de cursul de marți. Euro a inceput anul la un curs de 4,8691 lei. Dolarul american este…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transims, intr-un comunicat de presa, mai multe informații despre situația de la Școala Gimnaziala Leonardo de Vinci (nr.75), unde toți elevii din corpul A au trecut in regim online de miercuri, a treia zi de la inceperea noului an școlar.Regimul online…

- Prețul energiei – nivel maxim istoric in Romania: media de tranzacționare a electricitații, in august, a ajuns la 113 euro/ MWh Media de tranzationare a energiei pe platfoma spot a bursei de electricitate OPCOM a fost pentru luna august de 113 euro pe MWh, nivel istoric in Romania, niciodata pana acum…

- Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca, a comentat cifrele momentului, peste 1.300 de cazuri in ultimele 24 de ore. Referior la cazurile de la ATI, mediul a precizat ca „in acest moment discutam de aceeași severitate a bolii, nu s-a schimbat nimic in severitatea dezvoltata de noile variante ale bolii”.…

- Romanii vor plati cele mai mari facturile la gaze naturale din ultimii ani, pe fondul majorarii de trei sau chiar patru ori a cotatiilor bursiere. Conform unei analize a Asociatiei Energia Inteligenta, pretul acestora va atinge un maxim istoric, fapt ce va extinde bazinul consumatorilor vulnerabili…

- Moneda nationala a atins, vineri, un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9338 lei/euro, in crestere cu 0,60 bani (0,12%) fata de cotatia precedenta, de 4,9278 lei.