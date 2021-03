Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Democrat la Germanilor din Romania (FDGR) anunta ca a castigat definitiv procesul cu Darius Valcov care a sugerat, intr-o postare pe Facebook, ca formatiunea este o organizatie nazista. Valcov trebuie sa plateasca FDGR 20.000 de lei, anunța news.ro. ”FDGR a castigat procesul cu Darius…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului Nicolae Gagiu, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarșirea…

- Adrian-Gabriel Ilie, medic primar ORL la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, le cerea pacienților mita in valoare de 500 de euro pentru o operație la nas. Este vorba de o procedura denumita in termeni tehnici drept „rinoplastie corectoare”. Banii ar fi ajuns…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 47 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. Anchetatorii sustin ca barbatul a cultivat canabis pe o suprafata de teren dintr-o comuna doljeana. In urma perchezitiilor, oamenii legii au ridicat 3 kilograme de canabis, dar si 140…

- Sentința nu este insa definitiva. Procesul a fost deschis ca urmare a unei reclamații depuse de un cumparator din București care, cu ajutorul unei mari platforme de intermediari, a cumparat un autoturism de la o persoana din Craiova, potrivit ziare.com .Dupa achziție, cumparatorul a descoperit tot soiul…

- Un barbat de 57 de ani iși pierdea viața in 2017, in timpul unei furtuni, dupa ce a fost strivit de un copac in Parcul Municipal. Nepotul sau de doar 5 ani pe atunci a fost și el ranit, fiind practic salvat de la moarte chiar de catre bunicul sau. Familia barbatului a acționat in judecata Primaria Bistrița,…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat hotararea definitiva in dosarul prin care Institutia Prefectului a solicitat anularea unei hotarari a Consiliului Local Alba Iulia, adoptata in 2018, prin care s-a aprobat majorarea subventiei acordate Societatii de Transport Public cu suma de 1,4 milioane de lei.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a patru persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, camata, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. Inițial, Tribunalul Dolj a dispus plasarea sub control judiciar a celor patru inculpați. Este vorba…